Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 24 novembre 2020

stasera, 24 novembre, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra i temi affrontati: la situazione politica, economica e sociale dell'Italia, impegnata nella lotta al Covid-19 e le misure adottate in vista delle festività natalizie. Giordano ne parlerà con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Con il Professor Massimo Galli, Primario del Reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, si cercherà di analizzare l'emergenza sanitaria in corso. Un particolare focus sarà poi dedicato all'evidente impreparazione che ha caratterizzato la gestione dei tamponi, delle bombole d'ossigeno e del personale sanitario. Con il contributo di Gianluigi Paragone e del Professor Paolo Spada, Chirurgo vascolare

