Francesco Oppini: "Ho rinunciato a Temptation Island per due anni di fila" (video) (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo aver appreso, stasera, la notizia del prolungamento del programma fino all'8 febbraio, nel corso della ventunesima puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Francesco Oppini, si è sfogato, durante la diretta con i suoi compagni d'avventura. L'intenzione, ad oggi, del telecronista sportivo è quello di abbandonare il programma: Oppini: "Se mi avessero detto che il programma fosse durato da settembre a febbraio avrei detto: 'No, grazie ragazzi, è troppo". Ho rifiutato di andare a Temptation Island per due anni di fila. Non è questione di tempo. Ho stima pazzesca in Alfonso Signorini, nel programma che è importante. Non così. Mia mamma è sola. Sa come ragiono io. Sa che questa è stata un'occasione importantissima ma io ho altro. Fuori ho robe belle ma anche pesanti che, in qualche modo, ...

