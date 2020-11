Decreto Ristori ter, tornano i buoni spesa erogati dal comune (Di martedì 24 novembre 2020) tornano i buoni spesa per le famiglie in difficoltà finanziaria. Il Consiglio dei ministri ha predisposto un nuovo fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della crisi epidemiologica. “Per non lasciare indietro nessuno – ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni spesa e generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia” buoni spesa nel Decreto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020)per le famiglie in difficoltà finanziaria. Il Consiglio dei ministri ha predisposto un nuovo fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione die generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della crisi epidemiologica. “Per non lasciare indietro nessuno – ha spiegato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri – abbiamo previsto un fondo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, per sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà attraverso l’erogazione die generi di prima necessità, come avvenne durante la prima fase della pandemia”nel...

