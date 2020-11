Coronavirus, ultime news. Conte: "Se continuiamo così a fine mese niente zone rosse" (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier: "Per Natale misure ad hoc, niente vacanze sulle neve". Il bollettino: 22.930 casi su 148.945 tamponi. Superati 50mila morti (630 nelle ultime 24 ore). Sono 418 in più i ricoverati con sintomi nei reparti Covid, mentre sono 9 in più i pazienti in terapia intensiva. Crisanti a Sky TG24: "Sul vaccino non cambio idea: bisogna rendere pubblici i dati". Intanto il ministro Speranza commenta i dati di AstraZeneca: "Serve ancora tanta prudenza, ma sarà la ricerca scientifica a portare l'umanità fuori da questa Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 novembre 2020) Il premier: "Per Natale misure ad hoc,vacanze sulle neve". Il bollettino: 22.930 casi su 148.945 tamponi. Superati 50mila morti (630 nelle24 ore). Sono 418 in più i ricoverati con sintomi nei reparti Covid, mentre sono 9 in più i pazienti in terapia intensiva. Crisanti a Sky TG24: "Sul vaccino non cambio idea: bisogna rendere pubblici i dati". Intanto il ministro Speranza commenta i dati di AstraZeneca: "Serve ancora tanta prudenza, ma sarà la ricerca scientifica a portare l'umanità fuori da questa

