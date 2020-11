Champions League: Canale 5 cambia e trasmette la Lazio al posto della Juve. Ecco il programma TV (Di martedì 24 novembre 2020) Lazio Torna la Uefa Champions League 2020/2021 con la quarta giornata della fase a gironi. Come ad ogni turno, tutte le partite sono in diretta su Sky e una anche in chiaro su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset cambia la propria programmazione e anziché trasmettere – come inizialmente previsto – l’impegno casalingo della Juventus contro il Ferencvaros, accende i riflettori sull’Olimpico di Roma per la sfida tra la Lazio e lo Zenit. Champions League 2020/21: dove seguire le partite di martedì 24 novembre Il ritorno della fase a gironi di Champions League si apre con gli impegni valevoli nei gruppi E (Siviglia, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 24 novembre 2020)Torna la Uefa2020/2021 con la quarta giornatafase a gironi. Come ad ogni turno, tutte le partite sono in diretta su Sky e una anche in chiaro su5. La rete ammiraglia Mediasetla propriazione e anzichére – come inizialmente previsto – l’impegno casalingontus contro il Ferencvaros, accende i riflettori sull’Olimpico di Roma per la sfida tra lae lo Zenit.2020/21: dove seguire le partite di martedì 24 novembre Il ritornofase a gironi disi apre con gli impegni valevoli nei gruppi E (Siviglia, ...

