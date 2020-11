Calciomercato Juventus, Pirlo non convince: Agnelli ha già il sostituto (Di martedì 24 novembre 2020) Il Calciomercato non riguarda solo i calciatori, ma anche gli allenatori. In questi ultimi anni, il ruolo del coach della Juventus è diventato più complicato del solito. Dopo l’esonero di Allegri, è arrivato Sarri, per cercare di portare un gioco migliore del suo predecessore. Clamorosamente l’ex allenatore del Napoli non è riuscito nella sua impresa, portando sì la sua squadra a vincere lo Scudetto, ma uscendo agli ottavi di Champions League. L’arrivo di Pirlo ha scosso tutto l’ambiente, tra polemiche e perplessità: sicuri che un allenatore così giovane sia pronto per allenare la Juventus? In questo momento i risultati sono altalenanti e a giugno si tireranno le somme della stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Calhanoglu verso Torino: Paratici preme per la firma LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 24 novembre 2020) Ilnon riguarda solo i calciatori, ma anche gli allenatori. In questi ultimi anni, il ruolo del coach dellaè diventato più complicato del solito. Dopo l’esonero di Allegri, è arrivato Sarri, per cercare di portare un gioco migliore del suo predecessore. Clamorosamente l’ex allenatore del Napoli non è riuscito nella sua impresa, portando sì la sua squadra a vincere lo Scudetto, ma uscendo agli ottavi di Champions League. L’arrivo diha scosso tutto l’ambiente, tra polemiche e perplessità: sicuri che un allenatore così giovane sia pronto per allenare la? In questo momento i risultati sono altalenanti e a giugno si tireranno le somme della stagione. LEGGI ANCHE:, Calhanoglu verso Torino: Paratici preme per la firma LEGGI ...

