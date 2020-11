Atalanta, salta la rifinitura pre Liverpool all’Anfield: problema tecnico al Charter (Di martedì 24 novembre 2020) problema tecnico al Charter, salta la rifinitura all’Anfield Road. Vigilia complicata per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che è partita per Liverpool soltanto nel tardo pomeriggio a causa di un problema tecnico all’aereo previsto da Orio al Serio (Bergamo). Niente rifinitura e conferenza da remoto del tecnico slittata alle ore 20:15 italiane (19:15 britanniche). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020)allaRoad. Vigilia complicata per l’di Gian Piero Gasperini che è partita persoltanto nel tardo pomeriggio a causa di unall’aereo previsto da Orio al Serio (Bergamo). Nientee conferenza da remoto delslittata alle ore 20:15 italiane (19:15 britanniche). SportFace.

Dalla_SerieA : Atalanta, slitta il volo per Liverpool per un problema tecnico - - sportface2016 : #Atalanta | Salta la rifinitura pre #Liverpool all'Anfield - Eurosport_IT : Un problema tecnico ha fatto slittare la partenza dell'Atalanta ?????????????????? #LiverpoolAtalanta | #UCL - sportli26181512 : #Atalanta, slitta il volo per Liverpool per un problema tecnico: Si parte alle 17.30. Salta la rifinitura ad Anfiel… - fede_capellaro : @imokang @EmanueleBottoni @jenspetter99 Senza paura di puntare un bravo e veloce marcatore come Manolas, lo salta e… -