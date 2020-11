Alto Adige revoca il lockdown dopo lo screening di massa: isolati 3.400 asintomatici, riapertura da lunedì (Di martedì 24 novembre 2020) dopo lo screening di massa l'Alto Adige revoca il lockdown totale , che andava oltre le misure previste per le zone rosse . 'lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020)lodil'iltotale , che andava oltre le misure previste per le zone rosse . '30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ...

