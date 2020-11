Alessandro Carnevale, il prof sex symbol de Il Collegio (Di martedì 24 novembre 2020) La popolarità è una cosa strana, c’è chi la insegue per tutta la vita e chi cerca di sfuggirle perché sente di aver perso qualcosa lungo la strada. Alessandro Carnevale fa parte di questi ultimi: da quando Il Collegio, il docu-reality prodotto dalla Rai in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, ha conquistato il pubblico di tutta Italia, sembra che il professore di arte abbia smarrito un pezzo di sé, della sua creatività. «Nasco come un individuo piuttosto riservato e tutta l’attenzione che arriva in funzione del Collegio non dico che mi dia fastidio, ma mi allontana senz’altro dalla condivisione della mia vita personale», spiega Carnevale, classe 1990. Non tutti sanno che Alessandro ha una fama internazionale. Carnevale è stato infatti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) La popolarità è una cosa strana, c’è chi la insegue per tutta la vita e chi cerca di sfuggirle perché sente di aver perso qualcosa lungo la strada.fa parte di questi ultimi: da quando Il, il docu-reality prodotto dalla Rai in collaborazione con Magnolia – Banijay Group, ha conquistato il pubblico di tutta Italia, sembra che ilessore di arte abbia smarrito un pezzo di sé, della sua creatività. «Nasco come un individuo piuttosto riservato e tutta l’attenzione che arriva in funzione delnon dico che mi dia fastidio, ma mi allontana senz’altro dalla condivisione della mia vita personale», spiega, classe 1990. Non tutti sanno cheha una fama internazionale.è stato infatti ...

