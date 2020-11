Zaia preoccupato | ' In Veneto più ricoveri che a marzo'

(Di lunedì 23 novembre 2020) La situazione è rischiosa. "E' stato abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a-aprile". Lo ha detto il presidente del...

La situazione è rischiosa. "E' stato abbondantemente superato in questi giorni il numero massimo di ricoverati in area non critica che avevamo a marzo-aprile". Lo ha detto il presidente del Veneto Luc ...Forte il timone di finire nella zona arancione, ma molti bar e ristoranti sono già in grande difficoltà. In bilico il futuro dei dipendenti ...