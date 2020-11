«Vite in fuga»: le anticipazioni della seconda puntata (Di lunedì 23 novembre 2020) Le certezze di Silvia sull'innocenza del marito Claudio crollano quando scopre di essere stata tradita proprio la notte della morte di Riccardo. Comincia così la seconda puntata di Vite in fuga, il family thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, che ha esordito domenica sera con ascolti intorno ai 4,1 milioni di spettatori: la famiglia Caruana ha ricominciato una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige, ma già iniziano le prime difficoltà di una vita sotto copertura. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 23 novembre. Vite in fuga, le anticipazioni della seconda puntata Silvia (Anna Valle) viene a sapere che la notte in cui Riccardo (Marco Cocci) è stato ucciso, ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 novembre 2020) Le certezze di Silvia sull'innocenza del marito Claudio crollano quando scopre di essere stata tradita proprio la nottemorte di Riccardo. Comincia così ladiin, il family thriller di Rai 1 con Anna Valle e Claudio Gioè, che ha esordito domenica sera con ascolti intorno ai 4,1 milioni di spettatori: la famiglia Caruana ha ricominciato una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige, ma già iniziano le prime difficoltà di una vita sotto copertura. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda lunedì 23 novembre.in, leSilvia (Anna Valle) viene a sapere che la notte in cui Riccardo (Marco Cocci) è stato ucciso, ...

