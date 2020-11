Veneto, Zaia lapidario sulla stagione invernale alle porte: «Scordatevi un Natale sulle piste da sci» (Di lunedì 23 novembre 2020) «Con i presidenti delle Regioni, oggi in videoconferenza, abbiamo deciso di approvare le linee guida delle piste da sci». Così il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa, sul grande tema che coinvolge anche la sua Regione in questi giorni: la stagione sciistica. Il presidente ha parlato del confronto avuto questa mattina, 23 novembre, con altri governatori per decidere come affrontare la questione delle piste da sci in epoca Coronavirus. Con l’inverno alle porte, «non vuol dire che abbiamo segnato un gol – spiega -, diciamo che in via preventiva troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida, perché semmai decidessero di aprire noi comunque le abbiamo fatte». Coronavirus, ecco le regole per gli impianti sciistici. piste ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) «Con i presidenti delle Regioni, oggi in videoconferenza, abbiamo deciso di approvare le linee guida delleda sci». Così il governatore delLuca, in conferenza stampa, sul grande tema che coinvolge anche la sua Regione in questi giorni: lasciistica. Il presidente ha parlato del confronto avuto questa mattina, 23 novembre, con altri governatori per decidere come affrontare la questione delleda sci in epoca Coronavirus. Con l’inverno, «non vuol dire che abbiamo segnato un gol – spiega -, diciamo che in via preventiva troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida, perché semmai decidessero di aprire noi comunque le abbiamo fatte». Coronavirus, ecco le regole per gli impianti sciistici....

