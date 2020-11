Uomini e Donne, il ritorno più atteso: la dama più amata ha il cuore spezzato (Di lunedì 23 novembre 2020) A Uomini e Donne sta per fare il suo ritorno una delle dame più amate del programma, la sua storia d’amore è naufragata: ecco cosa è successo. Uomini e Donne, Fonte foto: Facebook (@ UominieDonne)Tra le dame più amate del trono over di Uomini e Donne c’è certamente la vulcanica Valentina Autiero. La donna aveva lasciato il daiting show di Maria De Filippi per vivere lontano dalle telecamere la sua storia d’amore con Germano Avolio. Qualcosa tra di loro deve essere andato storto, al punto che dopo frecciatine da una parte e dall’altra del web oggi sul profilo ufficiale del programma di Canale 5 è stata annunciata la presenza in studio dell’ex dama. Valentina non è mai stata troppo fortunata con le sue ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020) Asta per fare il suouna delle dame più amate del programma, la sua storia d’amore è naufragata: ecco cosa è successo., Fonte foto: Facebook (@)Tra le dame più amate del trono over dic’è certamente la vulcanica Valentina Autiero. La donna aveva lasciato il daiting show di Maria De Filippi per vivere lontano dalle telecamere la sua storia d’amore con Germano Avolio. Qualcosa tra di loro deve essere andato storto, al punto che dopo frecciatine da una parte e dall’altra del web oggi sul profilo ufficiale del programma di Canale 5 è stata annunciata la presenza in studio dell’ex. Valentina non è mai stata troppo fortunata con le sue ...

