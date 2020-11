(Di lunedì 23 novembre 2020) Le tavole del progetto relative alla zona La Pira - Lamarmora e al Vialeindicano una rilevante contrazione dello spazio per la circolazione privata, come avviene ormai per tutte le tratte interessate dal nuovo serviziorio

FirenzePost : Tramvia: Linea 2 Lavagnini – Libertà- San Marco, a novembre cambia la viabilità, a gennaio 2021 inizio dei lavori - danielelozzi : @spicciar La tramvia? Prescindendo dal tempo (basta vedere i tempi per la nuova linea metro), ma una sola linea non… -

Ultime Notizie dalla rete : Tramvia Linea

Firenze Post

Le tavole del progetto relative alla zona La Pira – Lamarmora e al Viale Lavagnini indicano una rilevante contrazione dello spazio per la circolazione privata, come avviene ormai per tutte ...Tra pochi giorni i saggi voluti dalla soprintendenza nel viale Lavagnini, poi tra il 15 e il 20 dicembre l’inversione del senso di marcia in via Lorenzo ...