Tamponi Monza, aperta un’indagine della Dda di Milano (Di lunedì 23 novembre 2020) Tamponi Monza – La Direzione Distrettuale antimafia di Milano ha effettuato nella giornata di ieri controlli presso la sede del Monza Calcio per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i Tamponi rapidi ad alcuni calciatori. Lo riporta l’ANSA. Inoltre, su disposizione dei pm Silvia Bonardi e Alessandra Cerreti, il GICO della guardia di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 23 novembre 2020)– La Direzione Distrettuale antimafia diha effettuato nella giornata di ieri controlli presso la sede delCalcio per verificare le modalità con cui si stavano effettuando irapidi ad alcuni calciatori. Lo riporta l’ANSA. Inoltre, su disposizione dei pm Silvia Bonardi e Alessandra Cerreti, il GICOguardia di L'articolo

StrowmanDr : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: +++Caos in casa #Monza: la Dda di Milano indaga per verificare le modalità con cui si stavano effettuando i tamponi rapi… - NonCapiscer : RT @SkyTG24: Covid, Dda di Milano indaga sui tamponi del Monza Calcio - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Covid, l'antimafia di Milano indaga sui tamponi del Monza - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Dda di Milano indaga sui tamponi del Monza Calcio -