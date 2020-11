Svelato nuovo campione di League of Legends

(Di lunedì 23 novembre 2020) Riot Games svela i dettagli su Rell, ilpersonaggio diof. Detta anche la Vergine di ferro, ha una serie di abilità collegate alla manipolazione del metallo e sarà disponibile con la prossima patch. Rell è figlia di un’agente della Rosa nera e di un soldato di rango noxiano: la sua magia si è manifestata fin dall’infanzia, nella forma straordinariamente rara della ferromanzia, cioè la manipolazione dei metalli. Sarà unche verrà usato negli Esport? Lo sapremo più avanti! Questa caratteristica la rendeva perfetta per combattere Mordekaiser, un revenant legato al metallo. Per questo, i suoi genitori fecero ciò che avrebbe fatto qualsiasi vero patriota di Noxus: la mandarono a un’accademia di magia per bambini, dove l’avrebbero trasformata in un’arma al servizio del ...

