Striscia la Notizia | Brumotti salvato dai carabinieri a San Basilio | Roma

L'inviato di Striscia la Notizia finisce a Roma in uno dei quartieri più pericolosi per quanto riguarda lo spaccio di droga. Le minacce. Vittorio Brumotti torna a sfidare le piazze di spaccio per Striscia la Notizia. Una missione, ormai la sua. Pericolosissima anche se è sempre circondato e protetto da poliziotti o carabinieri. Ormai il paladino anti droga ha girato un pò tutte le città italiane e si è addentrato in quartieri off limits un pò per tutti, figuriamoci per uno come lui che vuole disincentivare lo spaccio. Palermo, Napoli, Torino, Milano e pochi giorni fa Verona, gli hanno riservato un'accoglienza tutt'altro che festosa. Più di una volta, l'inviato di Striscia è dovuto ricorrere alle cure dei medici per bastonate e pugni ...

Salvino Gancitano assolto dopo il processo seguito al servizio di Striscia la Notizia. "Liberato dal disonore"

Assolto il noto farmacista di Marinella di Selinunte Salvino Gancitano per non aver commesso il fatto. Il procedimento giudiziale in questione era scaturito da ...

