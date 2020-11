Sergio Mattarella: "Il terremoto in Irpinia sia di lezione, si riparte uniti" (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime, e con essere il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza”. Sergio Mattarella ricorda sulle pagine del Mattino il terremoto dell’Irpinia nel quarantesimo anniversario, parlando di “ferita profonda” per il Paese, che reagì con “immensa volontà e forza”. “Anche il senso di comunità che consentì allora di reagire - scrive il capo dello Stato - di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi, paesi, centri abitati, e con essi le reti di comunicazione, le attività produttive, i servizi, le scuole, appartiene alla nostra memoria civile”. Il Paese, sottolinea Mattarella, “seppe unirsi e l’impegno comune divenne la leva più forte per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana desidero anzitutto ricordare le vittime, e con essere il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza”.ricorda sulle pagine del Mattino ildell’nel quarantesimo anniversario, parlando di “ferita profonda” per il Paese, che reagì con “immensa volontà e forza”. “Anche il senso di comunità che consentì allora di reagire - scrive il capo dello Stato - di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi, paesi, centri abitati, e con essi le reti di comunicazione, le attività produttive, i servizi, le scuole, appartiene alla nostra memoria civile”. Il Paese, sottolinea, “seppe unirsi e l’impegno comune divenne la leva più forte per ...

