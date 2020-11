Scuole, al via lo screening in città dopo i rinvii tra le polemiche (FOTO) (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I prelievi dei tamponi Covid 19 per l’operazione “Scuola sicura” presso il camper in piazza Castello sono iniziati alle 9.45 circa, con sensibile ritardo rispetto all’orario stabilito con un comunicato dell’Asl nella giornata di ieri. Sebbene genitori e bambini attendessero l’apertura della postazione mobile fin dalle 7.15, solo dopo due ore e mezza i primi papà, mamma e piccoli che attendevano con pazienza hanno potuto effettuare il prelievo. Pare che questa volta il disservizio sia stato dovuto al ritardato arrivo del medico specializzato. Intanto si era creata comunque una fila anche di docenti e personale Ata che hanno atteso pazientemente di sottoporsi al tampone rapido. In molti hanno espresso il proprio comprensibile malumore per l’attesa: una docente, che aveva lezione a distanza alle 11.00, ha desistito per non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I prelievi dei tamponi Covid 19 per l’operazione “Scuola sicura” presso il camper in piazza Castello sono iniziati alle 9.45 circa, con sensibile ritardo rispetto all’orario stabilito con un comunicato dell’Asl nella giornata di ieri. Sebbene genitori e bambini attendessero l’apertura della postazione mobile fin dalle 7.15, solodue ore e mezza i primi papà, mamma e piccoli che attendevano con pazienza hanno potuto effettuare il prelievo. Pare che questa volta il disservizio sia stato dovuto al ritardato arrivo del medico specializzato. Intanto si era creata comunque una fila anche di docenti e personale Ata che hanno atteso pazientemente di sottoporsi al tampone rapido. In molti hanno espresso il proprio comprensibile malumore per l’attesa: una docente, che aveva lezione a distanza alle 11.00, ha desistito per non ...

