Sci | Regioni cercano soluzione per ripartire in sicurezza | ma il Governo frena

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: La Provincia di Trento confida nel calo dei contagi e punta ad aprire la stagione il 18 dicembre. Ma dal Dpcm di Natale… - TgrRaiTrentino : La Provincia di Trento confida nel calo dei contagi e punta ad aprire la stagione il 18 dicembre. Ma dal Dpcm di Na… - LSpallino : Va benissimo vietare gli impianti da sci (dicembre è notoriamente il periodo peggiore per sciare) ma a uno piacereb… - cgregorio52 : RT @velo_di_maia: A proposito di regioni e di presidenti con il vezzo di farsi chiamare governatori. Il virus impazza, centinaia di morti a… - FlavioSP56 : RT @velo_di_maia: A proposito di regioni e di presidenti con il vezzo di farsi chiamare governatori. Il virus impazza, centinaia di morti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Regioni

Il Governo vuole evitare di ripetere gli errori dell’estate scorsa, con gli assembramenti che hanno portato a una recrudescenza della pandemia in Italia. Per questo in vista del prossimo mese di dicem ...La presidente degli operatori funiviari Ghezzi: "No a decisioni emotive. Economia che vale 120 mila posti di lavoro". Gerard (Federalberghi): ...