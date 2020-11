Roma | minacciano di accoltellare 2 minorenni e li rapinano dei cellulari | in manette 2 giovanissimi Rom

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Due ragazzini rom, ancora, hanno compiuto due rapine ai danni di due 17enni. Con la minaccia di estrarre un coltello, i rapinatori si sono fatti consegnare i telefonidalle loro vittime. Romdue 17enni dei loroLe due rapine sono avvenute in un breve lasso di tempo l’una dall’altra: la prima in via Arturo Graf e la seconda in Viale Jonio. Le vittime hanno immediatamente consegnato quanto in loro possesso dopo essere state minacciate di essere accoltellate. I malviventi, afferrati i, si sono subito dileguati a piedi. Per nulla perse d’animo le due giovani vittime hanno trovato la forza di contattare immediatamente la Polizia, dando l’allarme e fornendo una prima descrizione dei rapinatori. Fulmineo l’intervento dei poliziotti del III Distretto Fidene ...