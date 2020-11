Regione Lazio ai sindaci della provincia di Latina: trovate i siti per gestione dei rifiuti (Di lunedì 23 novembre 2020) I sindaci della provincia di Latina trovino “i siti per gli impianti di gestione dei rifiuti al fine di garantire il ciclo integrato nella provincia di Latina”. Il tutto, entro il 30 novembre. E’ l’ultimatum della Regione Lazio, con una nota inviata a tutti i sindaci. I sindaci dovranno dunque trovare l’accordo. Ecco i tempi per individuare i siti per gli impianti di gestione dei rifiuti “Non affrontare il problema o procrastinarlo non rende la giusta dignità ai cittadini, al territorio intero ed alle sue necessità, anche sanitarie.”, afferma in una nota, l’assessore Massimiliano Valeriani. “Fare le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Iditrovino “iper gli impianti dideial fine di garantire il ciclo integrato nelladi”. Il tutto, entro il 30 novembre. E’ l’ultimatum, con una nota inviata a tutti i. Idovranno dunque trovare l’accordo. Ecco i tempi per individuare iper gli impianti didei“Non affrontare il problema o procrastinarlo non rende la giusta dignità ai cittadini, al territorio intero ed alle sue necessità, anche sanitarie.”, afferma in una nota, l’assessore Massimiliano Valeriani. “Fare le ...

