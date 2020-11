Premier League 2020/2021: pareggio giusto tra Wolverhampton e Southampton (Di lunedì 23 novembre 2020) pareggio tutto sommato giusto per quanto visto al Molineux tra Wolverhampton e Southampton nel posticipo della nona giornata di Premier League 2020/2021. Un 1-1 firmato da Theo Walcott per gli ospiti e da Neto che ha pareggiato i conti, con i Wolves che hanno rischiato la sconfitta, graziati però dallo stesso Walcott che ha cestinato l’opportunità per la doppietta personale. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo tempo combattuto, in particolar modo in mezzo al campo, ma privo di particolari occasioni. Intorno alla mezzora i padroni di casa sfiorano per due volte il vantaggio con Adama Traore e Podence, ma è attento il portiere nella prima chance e impreciso il numero dieci successivamente. Al 58? ci pensa Walcott a portare in vantaggio gli ospiti, che dopo ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)tutto sommatoper quanto visto al Molineux tranel posticipo della nona giornata di. Un 1-1 firmato da Theo Walcott per gli ospiti e da Neto che ha pareggiato i conti, con i Wolves che hanno rischiato la sconfitta, graziati però dallo stesso Walcott che ha cestinato l’opportunità per la doppietta personale. IL RACCONTO DEL MATCH – Primo tempo combattuto, in particolar modo in mezzo al campo, ma privo di particolari occasioni. Intorno alla mezzora i padroni di casa sfiorano per due volte il vantaggio con Adama Traore e Podence, ma è attento il portiere nella prima chance e impreciso il numero dieci successivamente. Al 58? ci pensa Walcott a portare in vantaggio gli ospiti, che dopo ...

