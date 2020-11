Poste Italiane: le date del pagamento delle pensioni di dicembre e della Tredicesima (Di lunedì 23 novembre 2020) pensioni: Poste Italiane ha previsto un pagamento scaglionato anche per le pensioni di dicembre. Ecco le date da sapere. Proseguirà anche per il mese di dicembre il pagamento scaglionato delle pensioni da parte di Poste Italiane. Modalità che, come accade dallo scorso aprile, vuole evitare assembramenti presso gli uffici postali e consentire il regolare funzionamento del meccanismo di ritiro della pensione. Come sempre, Poste Italiane ha scelto di non concentrare il ritiro delle pensioni in un’unica data. I primi a poter beneficiare dell’assegno pensionistico sono i ... Leggi su 2anews (Di lunedì 23 novembre 2020)ha previsto unscaglionato anche per ledi. Ecco leda sapere. Proseguirà anche per il mese diilscaglionatoda parte di. Modalità che, come accade dallo scorso aprile, vuole evitare assembramenti presso gli uffici postali e consentire il regolare funzionamento del meccanismo di ritiropensione. Come sempre,ha scelto di non concentrare il ritiroin un’unica data. I primi a poter beneficiare dell’assegnostico sono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane Poste Italiane. Oltre 263 mila buoni fruttiferi e libretti postali in provincia di Caltanissetta. il Fatto Nisseno Pensioni di dicembre in pagamento dal 25 novembre: le Poste comunicano il calendario

Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 24 ATM Postamat del circondario. Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali.

