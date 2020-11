Palermo, inizia a girare la giostra del gol: bomber, assist e palle inattive, come segna la squadra di Boscaglia? (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Palermo in chiave offensiva ha potenzialmente diverse frecce al suo arco.La sterilità mostrata dalla compagine rosanero in termini realizzativa nel primissimo scorcio di torneo aveva destato non poche perplessità.Tre gare, zero reti siglate. Era questo lo score sconfortante che, nelle prime uscite ufficiali in campionato, non aveva certamente fatto fare salti di gioia al tecnico Roberto Boscaglia. Un digiuno interrotto solamente dalla rete siglata da Luperini contro il Bisceglie, firma tra l'altro non sufficiente ad evitare una cocente sconfitta contro la formazione guidata da Giovanni Bucaro. Un Palermo pesante, nella testa e nelle gambe, quello sceso in campo nelle prime settimane. Condizione atletica allo stadio embrionale, automatismi e connessioni tra i reparti ancora da rodare, diversi nuovi tasselli ancora da incastonare ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Ilin chiave offensiva ha potenzialmente diverse frecce al suo arco.La sterilità mostrata dalla compagine rosanero in termini realizzativa nel primissimo scorcio di torneo aveva destato non poche perplessità.Tre gare, zero reti siglate. Era questo lo score sconfortante che, nelle prime uscite ufficiali in campionato, non aveva certamente fatto fare salti di gioia al tecnico Roberto. Un digiuno interrotto solamente dalla rete siglata da Luperini contro il Bisceglie, firma tra l'altro non sufficiente ad evitare una cocente sconfitta contro la formazione guidata da Giovanni Bucaro. Unpesante, nella testa e nelle gambe, quello sceso in campo nelle prime settimane. Condizione atletica allo stadio embrionale, automatismi e connessioni tra i reparti ancora da rodare, diversi nuovi tasselli ancora da incastonare ...

Sono state 54 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid ... Controllate 3019 persone e 301 attività commerciali. Dall’inizio del mese le persone multate sono ...

Ed è proprio Nidil che raccoglie con successo l'esito di una vicenda giudiziaria partita all'inizio del 2020, quando un ciclo fattorino di Glovo è stato di punto in bianco “disconnesso” dalla piattafo ...

