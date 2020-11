Ospedali San Paolo e Carlo, parla un medico: ‘Inumano, noi e i pazienti abbandonati in una vera bolgia, ammassati come carne da macello’ (Di lunedì 23 novembre 2020) “Vuole che lo dica bene? Se prendo una pianta che ho scordato di annaffiare e la annego, quando ormai è quasi morta, il risultato è che la pianta muore”. Il clima da caccia alle streghe dentro gli Ospedali San Paolo e Carlo di Milano impone l’anonimato al personale sanitario che lavora nei reparti d’urgenza, che 50 colleghi medici e rianimatori hanno definiti al collasso, con 350 posti letto già occupati, le barelle che si trasformano in letti e le sale di attesa in reparti, coi medici costretti “a fare scelte né clinicamente né eticamente tollerabili” e forzati a dilazionare l’accesso a terapie e tecniche. L’Asst si è mossa per sconfessare quella denuncia, arrivando a rimuovere la primaria che l’aveva anche anticipata, in termini non meno diretti, al direttore meno di un mese prima che i colleghi prendessero l’iniziativa, convinti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Vuole che lo dica bene? Se prendo una pianta che ho scordato di annaffiare e la annego, quando ormai è quasi morta, il risultato è che la pianta muore”. Il clima da caccia alle streghe dentro gliSandi Milano impone l’anonimato al personale sanitario che lavora nei reparti d’urgenza, che 50 colleghi medici e rianimatori hanno definiti al collasso, con 350 posti letto già occupati, le barelle che si trasformano in letti e le sale di attesa in reparti, coi medici costretti “a fare scelte né clinicamente né eticamente tollerabili” e forzati a dilazionare l’accesso a terapie e tecniche. L’Asst si è mossa per sconfessare quella denuncia, arrivando a rimuovere la primaria che l’aveva anche anticipata, in termini non meno diretti, al direttore meno di un mese prima che i colleghi prendessero l’iniziativa, convinti di ...

fattoquotidiano : Denunce, siluramenti, veleni: l’allarme dei 50 medici costretti a decidere chi salvare dal Covid diventa una faida… - fattoquotidiano : Ospedali San Paolo e Carlo, parla un medico: ‘Inumano, noi e i pazienti abbandonati in una vera bolgia, ammassati c… - parpinellivo : Denunce, siluramenti, veleni: l’allarme dei 50 medici costretti a decidere chi salvare dal #Covid_19 diventa una fa… - max65bo : RT @erretti42: Denunce, siluramenti, veleni: l'allarme dei 50 medici costretti a decidere chi salvare dal Covid diventa una faida interna a… - TixYellow46 : @Mark16462048 @GandolfiFulvio @rosapensierosa Ho scritto a Niguarda e San Raffaele non in tutti gli ospedali della… -