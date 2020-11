Omceo Roma: Vaccini bloccati? Vogliamo sapere se ‘pericolosi’ (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “È curioso che alcuni Vaccini siano stati bloccati alla dogana, vorremmo capire se sono differenti o uguali a quelli che abbiamo gia’ somministrato in questo periodo. Serve fare chiarezza, dobbiamo capire, innanzitutto, se sono stati bloccati perche’ considerati ‘pericolosi’.” “In ogni caso speriamo che questi Vaccini arrivino il prima possibile, perche’ quest’anno sono fondamentali, lo ripetiamo, per poter distinguere il Covid da una normale influenza”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla notizia, riportata da alcuni giornali, secondo cui una partita di Vaccini antinfluenzali inviati da Sanofi sarebbe stata fermata alla dogana perche’ non avrebbe superato i controlli di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020)– “È curioso che alcunisiano statialla dogana, vorremmo capire se sono differenti o uguali a quelli che abbiamo gia’ somministrato in questo periodo. Serve fare chiarezza, dobbiamo capire, innanzitutto, se sono statiperche’ considerati.” “In ogni caso speriamo che questiarrivino il prima possibile, perche’ quest’anno sono fondamentali, lo ripetiamo, per poter distinguere il Covid da una normale influenza”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla notizia, riportata da alcuni giornali, secondo cui una partita diantinfluenzali inviati da Sanofi sarebbe stata fermata alla dogana perche’ non avrebbe superato i controlli di ...

ListaOrgMedici : In diretta con il dott. Giuseppe Lavra dalla sede #omceo di Roma @GilavraLavra #elezioniomceoromacovidfree - Aswib31 : @virginiaraggi Sindaca, sono alla partenza le elezioni del Consiglio dell'ordine dei Medici a Roms. 43.000 elettori… - insalutenews : Covid, OMCeO Roma: “Sentenza Tar non esclude medici di famiglia a casa dei pazienti” - - QSanit : #Covid. @antonio_magi (Omceo Roma): “Sentenza #Tar non vieta ai #medici di famiglia di fare le visite domiciliari”… - Etrurianews : Roma - 'La sentenza del Tar non stabilisce che i medici di famiglia non possano piu' andare a casa del paziente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Magi (Omceo Roma): mio pensiero a malati non Covid RomaDailyNews Covid, OMCeO Roma: “Sentenza Tar non esclude medici di famiglia a casa dei pazienti”

Roma, 18 novembre 2020 – “La sentenza del Tar non stabilisce che i medici di famiglia non possano più andare a casa del paziente. I medici possono tranquillamente continuare a visitare i pazienti a do ...

Covid- Ordine dei Medici di Roma, Magi: “La sentenza del Tar non esclude i medici a casa dei pazienti”

Roma - "La sentenza del Tar non stabilisce che i medici di famiglia non possano piu' andare a casa del paziente. I medici possono tranquillamente co ...

Roma, 18 novembre 2020 – “La sentenza del Tar non stabilisce che i medici di famiglia non possano più andare a casa del paziente. I medici possono tranquillamente continuare a visitare i pazienti a do ...Roma - "La sentenza del Tar non stabilisce che i medici di famiglia non possano piu' andare a casa del paziente. I medici possono tranquillamente co ...