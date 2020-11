Natale 2020, le ipotesi su cosa si potrà fare e cosa no: dalle vacanze sugli sci ai viaggi (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo studia regole rigide da inserire nel prossimo Dpcm, in vista del mese di dicembre e delle festività natalizie. Tra le misure, secondo le indiscrezioni, ci sono ulteriori restrizioni sugli spostamenti e il divieto di sciare. Previsti anche limiti all'ingresso nei negozi e divieti di festeggiamenti e banchetti per il nuovo anno Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo studia regole rigide da inserire nel prossimo Dpcm, in vista del mese di dicembre e delle festività natalizie. Tra le misure, secondo le indiscrezioni, ci sono ulteriori restrizionispostamenti e il divieto di sciare. Previsti anche limiti all'ingresso nei negozi e divieti di festeggiamenti e banchetti per il nuovo anno

