MSI PRO MP242 | i nuovi monitor per la salute dei vostri occhi

Tramite un comunicato stampa, MSI ha presentato la sua nuova serie di monitor PRO MP242, ideata per garantire un basso affaticamento visivo, fondamentale per la situazione storica nella quale ci troviamo che costringe tantissime persone a passare lunghe ore davanti ad uno schermo, sia per svago che per lavoro e studio. Progettata con materiali di qualità e ottimizzata con un design versatile, la serie di monitor PRO di MSI si prenderà cura dei vostri occhi, a partire dai bambini/ragazzi che, secondo una stima, passano davanti al computer circa 6,5 ore al giorno. I monitor PRO MP242 e MP242P hanno superato i test TÜV per la riduzione della luce blu e sono certificati "Flicker-Free" in modo da ridurre ulteriormente i problemi di affaticamento agli occhi.

