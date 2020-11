Maurizio Costanzo | le pagelle sui concorrenti del GFVip | “Selvaggia? Una scappata di casa” E su Maria Teresa…

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ospite a “Casa Chi”, talkshow creato da Alfonso Signorini per commentare il Grande Fratello Vip,. Il giornalista ha stilato le sue personalisuidel reality. In particolare,si è soffermato su due donne della casa; stiamo parlando di Selvaggia Roma eTeresa Ruta: “Più che una entrata nella Casa, sembra unadi casa. Non mi piace“, ha dichiarato sull’ultima arrivata. E, sull’ex moglie di Amedeo Goria, ha detto…, lesuidel GF:” Intervenuto nella puntata del martedì di “Casa Chi”,...