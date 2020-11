M5s: ”Tutte bugie e fake news”, Di Maio come ‘Calimero’. Intanto la Siragusa molla: “Una gestione disastrosa” (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo aver taciuto – anche troppo – riguardo alle beghe interne al Movimento, oggi finalmente Di Maio ha affidato alla sua pagina Fb il suo pensiero (abbastanza scontato), in merito alla questione. Tra vittimismo ed accuse di falsità, il ministro degli Esteri ha però detto ben poco di interessante, non entrando nelle dinamiche – pur vaste e complesse – che da settimane stando ‘shakerando’ un Movimento che va via assumendo sempre più l’identità di un qualsiasi partito politico, allontanando così di fatto lo spirito iniziale, che prometteva un qualcosa quanto di più lontano dalla politica tradizionale. “Ogni volta che il MoVimento 5 Stelle alza la testa provano a colpirci – ha esordito Di Maio – Da quando abbiamo iniziato a parlare di organo collegiale e di una nuova struttura per rafforzare il MoVimento, sono tornati gli attacchi e le falsità. Retroscena ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo aver taciuto – anche troppo – riguardo alle beghe interne al Movimento, oggi finalmente Diha affidato alla sua pagina Fb il suo pensiero (abbastanza scontato), in merito alla questione. Tra vittimismo ed accuse di falsità, il ministro degli Esteri ha però detto ben poco di interessante, non entrando nelle dinamiche – pur vaste e complesse – che da settimane stando ‘shakerando’ un Movimento che va via assumendo sempre più l’identità di un qualsiasi partito politico, allontanando così di fatto lo spirito iniziale, che prometteva un qualcosa quanto di più lontano dalla politica tradizionale. “Ogni volta che il MoVimento 5 Stelle alza la testa provano a colpirci – ha esordito Di– Da quando abbiamo iniziato a parlare di organo collegiale e di una nuova struttura per rafforzare il MoVimento, sono tornati gli attacchi e le falsità. Retroscena ...

