Lillo Petrolo: "Ho preso il covid in modo banale, avevo abbassato la mascherina per respirare" (Di lunedì 23 novembre 2020) “All’inizio ho avuto dei sintomi influenzali, infatti speravo si trattasse di influenza. Ma quando ho perso olfatto e gusto ho capito e il tampone ha confermato: ero positivo”. Lillo Petrolo racconta al Corriere della sera come ha scoperto di aver contratto il covid. Il virus lo ha portato al ricovero in ospedale, tra febbre a 40 e problemi di respirazione. “Mi sono contagiato in un modo banale ma per questo è giusto che si sappia. Semplicemente ogni tanto mi capitava di abbassare la mascherina per respirare meglio. Giusto un attimo, ma lo facevo anche quando c’era altra gente. Una cosa che ora non farei assolutamente più: se uno ha bisogno di aria allora deve allontanarsi da tutti e poi abbassarla. Basta veramente poco: è un virus super ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “All’inizio ho avuto dei sintomi influenzali, infatti speravo si trattasse di influenza. Ma quando ho perso olfatto e gusto ho capito e il tampone ha confermato: ero positivo”.racconta al Corriere della sera come ha scoperto di aver contratto il. Il virus lo ha portato al ricovero in ospedale, tra febbre a 40 e problemi di respirazione. “Mi sono contagiato in unma per questo è giusto che si sappia. Semplicemente ogni tanto mi capitava di abbassare lapermeglio. Giusto un attimo, ma lo facevo anche quando c’era altra gente. Una cosa che ora non farei assolutamente più: se uno ha bisogno di aria allora deve allontanarsi da tutti e poi abbassarla. Basta veramente poco: è un virus super ...

