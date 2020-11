L’ex ragazza di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni. Il rapper si infuria (Di lunedì 23 novembre 2020) L’ex di Fedez commenta il video di Chiara Ferragni: il rapper reagisce male e spiega perché Chiara Ferragni nel weekend ha pubblicato un video su Instagram in cui denuncia la violenza sulle donne, parlando di termini come slut-shaming, victim blaming e menzionando anche fatti di cronaca recenti accaduti proprio in Italia. Il video ha ottenuto tantissimi like e visualizzazioni e, tra i commenti di sostegno, è spuntato anche quello di Giulia Valentina, L’ex di Fedez, che ha lasciato una sfilza di applausi. La Ferragni ha poi risposto con tanto di cuore, dimostrando che tra le due non c’è affatto rivalità. A Fedez, però, di questa storia ... Leggi su tpi (Di lunedì 23 novembre 2020)diildi: ilreagisce male e spiega perchénel weekend ha pubblicato unsu Instagram in cui denuncia la violenza sulle donne, parlando di termini come slut-shaming, victim blaming e menzionando anche fatti di cronaca recenti accaduti proprio in Italia. Ilha ottenuto tantissimi like e visualizzazioni e, tra i commenti di sostegno, è spuntato anche quello di Giulia Valentina,di, che ha lasciato una sfilza di applausi. Laha poi risposto con tanto di cuore, dimostrando che tra le due non c’è affatto rivalità. A, però, di questa storia ...

