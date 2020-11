Lega Basket, riunione con i club: “Vogliamo continuare la stagione” (Di lunedì 23 novembre 2020) La Lega Basket ha reso noto l’esito della videoconferenza che si è tenuta in queste ore. Le squadre di Serie A hanno incontrato il presidente Gandini per fare il punto della situazione dopo nove giornate del massimo campionato, che ovviamente prevedono anche dei recuperi. L’obiettivo è chiaro: “C’è la conferma di voler continuare la stagione in corso – si legge – E’ una volontà comune, seppure fra le molte difficoltà generate a vari livelli dall’epidemia, con grande senso di responsabilità nei confronti degli appassionati, degli sponsor e dei broadcasters ufficiali che sostengono il movimento.” Si sottolinea inoltre come l’habitat naturale del Basket sia quello di un palazzetto pieno di pubblico, un ambiente ovviamente adesso impossibile da pensare anche lontanamente. L’incontro però è servito anche a supportare le ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Laha reso noto l’esito della videoconferenza che si è tenuta in queste ore. Le squadre di Serie A hanno incontrato il presidente Gandini per fare il punto della situazione dopo nove giornate del massimo campionato, che ovviamente prevedono anche dei recuperi. L’obiettivo è chiaro: “C’è la conferma di volerla stagione in corso – si legge – E’ una volontà comune, seppure fra le molte difficoltà generate a vari livelli dall’epidemia, con grande senso di responsabilità nei confronti degli appassionati, degli sponsor e dei broadcasters ufficiali che sostengono il movimento.” Si sottolinea inoltre come l’habitat naturale delsia quello di un palazzetto pieno di pubblico, un ambiente ovviamente adesso impossibile da pensare anche lontanamente. L’incontro però è servito anche a supportare le ...

