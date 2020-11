Lazio, Lotito-Peruzzi: slitta il chiarimento a Formello (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun incontro, almeno oggi, tra Lotito e Peruzzi dopo il litigio per il caso Luis Alberto alla Lazio Angelo Peruzzi ha raggiunto il centro sportivo di Formello questo pomeriggio, ma l’incontro con il patron Lotito sarebbe stato rimandato dopo il litigio nato tra i due per il caso Luis Alberto. C’era attesa per un possibile chiarimento tra Peruzzi e Lotito come riporta Il Messaggero, ma l’ex portiere sarebbe andato a Formello per accompagnare il figlio per l’allenamento con le giovanili, prima di lasciare la struttura. Un eventuale chiarimento tra i due slitterà quindi ai prossimi giorni. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun incontro, almeno oggi, tradopo il litigio per il caso Luis Alberto allaAngeloha raggiunto il centro sportivo diquesto pomeriggio, ma l’incontro con il patronsarebbe stato rimandato dopo il litigio nato tra i due per il caso Luis Alberto. C’era attesa per un possibiletracome riporta Il Messaggero, ma l’ex portiere sarebbe andato aper accompagnare il figlio per l’allenamento con le giovanili, prima di lasciare la struttura. Un eventualetra i due slitterà quindi ai prossimi giorni. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

