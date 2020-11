Laura Agea: chi è la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio (Di lunedì 23 novembre 2020) Laura Agea è la 42enne sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri degli Affari Europei. Ma cosa sappiamo sulla ex europarlamentare umbra? La 42enne Laura Agea ricopre il ruolo di sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 16 settembre di quest’anno. Leggi anche–> Nicola Porro, chi è: carriera, curiosità e vita privata del giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 23 novembre 2020)è la 42ennedi Statodeldei Ministri degli Affari Europei. Ma cosa sappiamo sulla ex europarlamentare umbra? La 42ennericopre il ruolo dideldei Ministri a partire dal 16 settembre di quest’anno. Leggi anche–> Nicola Porro, chi è: carriera, curiosità e vita privata del giornalista L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

arwen0506 : RT @metaanto: #QuartaRepubblica Laura Agea, non risponde alla domanda di @Capezzone il quale chiede perché l' imprenditore che poteva for… - seb5113910 : RT @metaanto: #QuartaRepubblica Laura Agea, non risponde alla domanda di @Capezzone il quale chiede perché l' imprenditore che poteva for… - VivianaP1511 : RT @metaanto: #QuartaRepubblica Laura Agea, non risponde alla domanda di @Capezzone il quale chiede perché l' imprenditore che poteva for… - Ariel2575 : RT @metaanto: #QuartaRepubblica Laura Agea, non risponde alla domanda di @Capezzone il quale chiede perché l' imprenditore che poteva for… -