Kate Middleton piange il suo cocker Lupo: il commiato social

La Duchessa Kate Middleton e il consorte William piangono sui social la scomparsa di Lupo, cocker che era stato loro regalato per il matrimonio Mentre su Netflix la serie The Crown è giunta alla quarta stagione, alla Corte inglese la vita continua a scorrere e riserva purtroppo anche momenti dolorosi: come quello che lo scorso fine settimana ha visto coinvolti i Duchi di Cambridge William e Kate Middleton che hanno dovuto dire addio al loro amato cocker spianel di nome Lupo, il quale era stato per loro un regalo di nozze nel 2011. I Duchi salutano così Lupo sui social, accompagnando il post con alcune istantanee del cane, mentre gioca con i figli della coppia o mentre posa accanto ai suoi ...

