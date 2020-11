Inzaghi: “Luis Alberto? Sabato ha risposto sul campo, ora ci aspettiamo conferme anche fuori” (Di lunedì 23 novembre 2020) Domani la Lazio sfiderà lo Zenit in Champions League. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, ha presentato la gara in conferenza stampa. “Sappiamo quanto sia importante domani: passare il girone è un nostro obiettivo. Lo Zenit è forte, ha qualità e ha recuperato giocatori forti. Dovremo fare una gara di carattere, facendo le scelte giuste e recuperando energie dopo Crotone”. Sui calciatori a disposizione: “Non ho ancora notizie ufficiali, sto aspettando la comunicazione dei responsabili sanitari dopo i tamponi fatti ieri. Sicuramente riavrò Luiz Felipe, che però è fermo da dieci giorni: valuterò se schierarlo dall’inizio o meno“. A proposito di Luis Alberto, Inzaghi ha dichiarato il caso chiuso. “Per noi Luis è un giocatore importantissimo. Sabato ha risposto sul campo, con una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Domani la Lazio sfiderà lo Zenit in Champions League. Il tecnico biancoceleste, Simone, ha presentato la gara in conferenza stampa. “Sappiamo quanto sia importante domani: passare il girone è un nostro obiettivo. Lo Zenit è forte, ha qualità e ha recuperato giocatori forti. Dovremo fare una gara di carattere, facendo le scelte giuste e recuperando energie dopo Crotone”. Sui calciatori a disposizione: “Non ho ancora notizie ufficiali, sto aspettando la comunicazione dei responsabili sanitari dopo i tamponi fatti ieri. Sicuramente riavrò Luiz Felipe, che però è fermo da dieci giorni: valuterò se schierarlo dall’inizio o meno“. A proposito di Luisha dichiarato il caso chiuso. “Per noi Luis è un giocatore importantissimo.hasul, con una ...

napolista : #Inzaghi: “#LuisAlberto? Sabato ha risposto sul campo, ora ci aspettiamo conferme anche fuori” In conferenza stampa… - Fantacalcio : Lazio, Inzaghi: 'Domani con lo Zenit sfida che conta. E su Luis Alberto...' - SPress24 : Verso Lazio-Zenit, Inzaghi : 'Luis Alberto ha risposto sul campo. Peruzzi? Siamo una famiglia, Si risolverà' - sportli26181512 : Inzaghi e Correa: 'Non ci danno per favoriti? Meglio. E su Peruzzi...': Il tecnico biancoceleste e il Tucu hanno pr… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Inzaghi: 'Deciso il portiere titolare tra Reina e Strakosha! #LuisAlberto, ora voglio…' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Luis Serie A, Lazio-Atalanta: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli