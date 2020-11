Indagine Vinitaly-Nomisma: la pandemia accelera l’innovazione delle aziende vinicole (Di lunedì 23 novembre 2020) Il mondo italiano del vino guarda oltre l’anno nero 2020 e cambia fisionomia al proprio business. È quanto rileva l’Indagine “Il wine business nell’era post Covid-19” presentata oggi a Veronafiere dall’Osservatorio Vinitaly-Nomisma Wine Monitor nel corso del Summit internazionale di avvio dell’evento online wine2wine Digital (22-24 novembre). Fra i nuovi strumenti Wine Club fondati sull’economia delle relazioni, pensati per condividere enopassioni e inviare ai soci prodotti ad personam, piattaforme proprietarie di e-commerce, potenziamento dei servizi di delivery, vendite multicanale. E tanta condivisione delle wine experience, rigorosamente online e segmentate per target. Era importante – ha dichiarato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – fotografare lo stato dell’arte ... Leggi su winemag (Di lunedì 23 novembre 2020) Il mondo italiano del vino guarda oltre l’anno nero 2020 e cambia fisionomia al proprio business. È quanto rileva l’“Il wine business nell’era post Covid-19” presentata oggi a Veronafiere dall’OsservatorioWine Monitor nel corso del Summit internazionale di avvio dell’evento online wine2wine Digital (22-24 novembre). Fra i nuovi strumenti Wine Club fondati sull’economiarelazioni, pensati per condividere enopassioni e inviare ai soci prodotti ad personam, piattaforme proprietarie di e-commerce, potenziamento dei servizi di delivery, vendite multicanale. E tanta condivisionewine experience, rigorosamente online e segmentate per target. Era importante – ha dichiarato il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani – fotografare lo stato dell’arte ...

L'indagine condotta da Wine Monitor di Nomisma per Vinitaly rivela l'importanza del digitale. E le cantine nostrane prendono appunti.

Roma-Solo un’azienda vitivinicola italiana su 10 aumenterà il proprio business nel 2020, mentre per oltre 7 su 10 le vendite totali vireranno in negativo. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservator ...

