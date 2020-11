Il primo numero di Life magazine in edicola 84 anni fa (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23 novembre 1936 esce il primo numero di Life magazine, in versione rinnovata. La rivista, pubblicata fin dal 1833, cambia impostazione coll’editore Henry Luce che la trasforma in un settimanale di fotogiornalismo. Il periodico trova il favore del pubblico mondiale per la forza comunicativa dei servizi, in cui capeggiano scatti d’autore. Dal 1972 entra Leggi su periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23 novembre 1936 esce ildi, in versione rinnovata. La rivista, pubblicata fin dal 1833, cambia impostazione coll’editore Henry Luce che la trasforma in un settimanale di fotogiornalismo. Il periodico trova il favore del pubblico mondiale per la forza comunicativa dei servizi, in cui capeggiano scatti d’autore. Dal 1972 entra

Al primo numero di Life magazine ha collaborato la fotografa Margaret Bourke-White. La tiratura della rivista supera gli 8 milioni di copie.

Al primo numero di Life magazine ha collaborato la fotografa Margaret Bourke-White. La tiratura della rivista supera gli 8 milioni di copie.