I 6 giocatori che hanno realizzato una tripletta contro il Milan a San Siro (Di lunedì 23 novembre 2020) Andiamo a scoprire i 6 giocatori che riusciti a realizzare una tripletta contro il Milan nella suggestiva cornice dello stadio San Siro. Leggi su 90min (Di lunedì 23 novembre 2020) Andiamo a scoprire i 6che riusciti a realizzare unailnella suggestiva cornice dello stadio San

ZZiliani : DOMANDE - Perchè l’UEFA ha annullato #RomaniaNorvegia e la #FIGC non ha annullato #JuventusNapoli? - Perchè i gioca… - ZZiliani : #BERGOMI. 'Mai toccato l’argomento Calciopoli con ex giocatori della Juve? È un argomento spinoso. Io nei miei anni… - ZZiliani : A.A.A. AVVISO URGENTE. Se è vero quel che scrive la #Gazzetta, non perdetevi stasera lo spettacolo dell’arbitro… - SoldatoDoc : Non smetto a vedere quest azzione. E da manuale, quelle cose che un anno fa si ammiravano di Lipsia o Dortmund. 3 p… - legenrehumain : RT @aboubakar_soum: Oggi @Pontifex_it ha ricevuto una delegazione del sindacato dei giocatori della @NBA, da tempo in prima linea nella lot… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori che Genoa, Biraschi out per il derby; recuperabile invece Rovella

Davide Biraschi non potrà scendere in campo nel derby di Coppa Italia che si giocherà giovedì alle ore 17. Il giocatore ha subito un infortunio durante la gara di Udine alla spalla che lo aveva ...

Bruscolotti critica Koulibaly: "Sul primo gol Ibra è in vantaggio, come si può lasciarlo libero?"

Un giocatore come Ibra va guardato a vista. La squadra deve prestare più attenzione e bisogna farsi valere. Ospina? Può avere voce in capitolo, per il resto vedo poca roba”.

Davide Biraschi non potrà scendere in campo nel derby di Coppa Italia che si giocherà giovedì alle ore 17. Il giocatore ha subito un infortunio durante la gara di Udine alla spalla che lo aveva ...Un giocatore come Ibra va guardato a vista. La squadra deve prestare più attenzione e bisogna farsi valere. Ospina? Può avere voce in capitolo, per il resto vedo poca roba”.