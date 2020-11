Grey’s Anatomy 17 | anticipazioni 4 puntata | Meredith si aggrava

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo la messa in onda della terzadi17, siamo in grado di anticiparvi cosa accadrà nel quarto episodio, che verrà trasmesso dalla rete americana ABC il prossimo 3 dicembre. Grazie al promo diffuso dal sito web Spoiler Tv, scopriamo infatti che le condizioni di salute diGrey peggioreranno velocemente, tanto da farla cadere in uno stato di incoscienza. Come noto, la dottoressa Grey ha contratto il Coronavirus e a causa di questo, continuerà ad avere delle visioni, grazie alle quali potremo rivedere alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del medical drama.17, spoiler 4^: Grey in stato di incoscienza Come noto, il 19 novembre scorso, sulla rete ABC, è andato in onda il terzo episodio della diciassettesima ...