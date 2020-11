GF Vip, spoiler 23 novembre: Signorini comunica ai gieffini la nuova durata del reality (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, lunedì 23 novembre 2020, su Canale 5 andrà in onda la ventunesima puntata del GF Vip. Stando alle anticipazioni, oggi, i concorrenti conosceranno ‘il contenuto della famosa busta rossa‘. I Vipponi, attraverso un comunicato ufficiale scopriranno in diretta che la durata del reality show è stata prolungata. GF Vip, tutte le anticipazioni di questa sera lunedì 23 novembre 2020 Il programma targato Mediaset, sulla base degli ottimi ascolti registrati finora, avrebbe scelto di prolungare la permanenza in casa dei Vipponi. A comunicare la decisione del reality show, ai telespettatori ci ha pensato Alfonso Signorini, nel corso della scorsa puntata. I concorrenti però del prolungamento della trasmissione non sanno ancora nulla, tale decisione è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 23 novembre 2020) Questa sera, lunedì 232020, su Canale 5 andrà in onda la ventunesima puntata del GF Vip. Stando alle anticipazioni, oggi, i concorrenti conosceranno ‘il contenuto della famosa busta rossa‘. I Vipponi, attraverso unto ufficiale scopriranno in diretta che ladelshow è stata prolungata. GF Vip, tutte le anticipazioni di questa sera lunedì 232020 Il programma targato Mediaset, sulla base degli ottimi ascolti registrati finora, avrebbe scelto di prolungare la permanenza in casa dei Vipponi. Are la decisione delshow, ai telespettatori ci ha pensato Alfonso, nel corso della scorsa puntata. I concorrenti però del prolungamento della trasmissione non sanno ancora nulla, tale decisione è ...

Nel corso della puntata di lunedì il conduttore del reality show comunicherà ai concorrenti che il programma andrà avanti fino a febbraio 2021

