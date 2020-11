GF Vip | Morra gay? La fidanzata confessa tutto

Leggi su solodonna

(Di lunedì 23 novembre 2020) Qual è la verità su Massimiliano, ex concorrente del Grande Fratello Vip? A Live Non è la d’Urso è intervenuta la sua, Dalila, che a Barbara d’Urso ha detto così… L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Massimilianoe la suasono stati ospiti di Barbara d’Urso a Live non è la d’Urso domenica 22 novembre. La coppia, chiacchieratissima, ha dovuto affrontare le temutissime sfere Articolo completo: dal blog SoloDonna