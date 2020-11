GF Vip | Elisabetta Gregoraci ha “attaccato” Taylor Mega? L’inedito retroscena VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 23 novembre 2020) Ieri durante Live in onda su Canale 5, si è parlato anche del Grande Fratello Vip e di, famosa anche per avere avuto un brevissimo flirt con Flavio Briatore, ha svelato uninedito che riguarda entrambe. GF Vip,ha? “Ho avuto un episodio con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.