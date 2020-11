FIFA, 5 anni di sospensione per il presidente della Confederazione africana (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Comitato etico della FIFA ha sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana, Ahmad Ahmad, al quale è stata inflitta anche una sanzione di oltre 200 mila franchi svizzeri (circa 185 mila euro). L’accusa è di appropriazione indebita. Il 60enne dirigente malgascio, che è alla guida del calcio africano dal marzo 2017 ed è candidato per l’acquisizione di un secondo mandato, è stato anche posto in custodia cautelare, perché sospettato di corruzione nel giugno 2019 a Parigi. (ANSA-AFP). Foto: africa.cgtn.co L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Il Comitato eticoha sospeso per cinqueil, Ahmad Ahmad, al quale è stata inflitta anche una sanzione di oltre 200 mila franchi svizzeri (circa 185 mila euro). L’accusa è di appropriazione indebita. Il 60enne dirigente malgascio, che è alla guida del calcio africano dal marzo 2017 ed è candidato per l’acquisizione di un secondo mandato, è stato anche posto in custodia cautelare, perché sospettato di corruzione nel giugno 2019 a Parigi. (ANSA-AFP). Foto: africa.cgtn.co L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

CORNERNEWS24 : #Calcio - Fifa sospende per 5 anni presidente Confederazione africana Ahmad Ahmad è stato accusato di appropriazione indebita - CinqueNews : La Fifa sospende per 5 anni il presidente della Confederazione africana - Kine_1 : @luca_leoni1 Luca ma lo vuoi fare un torneo online di Fifa su ps4? non è fut, ma torneo con squadre miste che va av… - sportface2016 : #Fifa, sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana - magicaGrmente22 : Ahmad Ahmad bandito per 5 anni dalla FIFA -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA anni FIFA, 5 anni di sospensione per il presidente della Confederazione africana alfredopedulla.com Fifa, sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana

Il presidente della Confederazione africana Ahmad Ahmad è stato sospeso per cinque anni ed ha ricevuto una multa di circa 185 mila euro. La decisione è stata presa dal Comitato etico della Fifa. Il di ...

Fifa sospende per 5 anni presidente Confederazione africana

(ANSA-AFP) – LOSANNA (SVIZZERA), 23 NOV – Il Comitato etico della Fifa ha sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana, Ahmad Ahmad, al quale è stata inflitta anche una sanzione ...

Il presidente della Confederazione africana Ahmad Ahmad è stato sospeso per cinque anni ed ha ricevuto una multa di circa 185 mila euro. La decisione è stata presa dal Comitato etico della Fifa. Il di ...(ANSA-AFP) – LOSANNA (SVIZZERA), 23 NOV – Il Comitato etico della Fifa ha sospeso per cinque anni il presidente della Confederazione africana, Ahmad Ahmad, al quale è stata inflitta anche una sanzione ...