Elogio delle pile (Di lunedì 23 novembre 2020) Ho avuto una illuminazione. Succede che io vada a far visita alla mia carissima amica Ludovica Ripa di Meana, mia collega all’ “Europeo” di trenta e passa anni fa, autrice di vaglia di ’“Ieri, Goggi e domani”, dove imparai la grammatica della televisione popolare (quella che più mi piace fare), sorella del per me indimenticabile Carlo Ripa di Meana. Sono entrato nell’appartamento al quinto piano di una palazzina al quartiere Fleming dove Ludovica aveva vissuto con Vittorio Sermonti, l’eccezionale interprete e lettore della “Divina Commedia”, per oltre trent’anni e fino alla sua morte, quattro anni fa. Il tempo di metter via il cappotto e subito ho visto che le pareti erano completamente tappezzate di libri. E voglio ben vedere il contrario, quella casa ospita i libri di Ludovica e la biblioteca di un lettore immane quale è stato Vittorio. Ebbene i libri, oltre che tantissimi, erano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Ho avuto una illuminazione. Succede che io vada a far visita alla mia carissima amica Ludovica Ripa di Meana, mia collega all’ “Europeo” di trenta e passa anni fa, autrice di vaglia di ’“Ieri, Goggi e domani”, dove imparai la grammatica della televisione popolare (quella che più mi piace fare), sorella del per me indimenticabile Carlo Ripa di Meana. Sono entrato nell’appartamento al quinto piano di una palazzina al quartiere Fleming dove Ludovica aveva vissuto con Vittorio Sermonti, l’eccezionale interprete e lettore della “Divina Commedia”, per oltre trent’anni e fino alla sua morte, quattro anni fa. Il tempo di metter via il cappotto e subito ho visto che le pareti erano completamente tappezzate di libri. E voglio ben vedere il contrario, quella casa ospita i libri di Ludovica e la biblioteca di un lettore immane quale è stato Vittorio. Ebbene i libri, oltre che tantissimi, erano ...

HuffPostItalia : Elogio delle pile - Roccia1976 : Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio a fare su twitter l'elogio delle donne timide e riservate. Twitter, social dov… - ManueleCorradi : @MarcoCantamessa È l'esempio e l'elogio continuo a chi va contro la DAD il problema. In questo paese sarebbe rivolu… - urania2906 : Finora non ho letto in Italia libri di elogio di Stalin e delle foibe. - APrasedi : @GuidoCrosetto Sua opinione....alcune opinioni e affermazioni fatte da Morra non sono ammissibili. Allora sarebbe a… -

Ultime Notizie dalla rete : Elogio delle Elogio delle pile L'HuffPost Elogio delle pile

Ebbene i libri, oltre che tantissimi, erano ordinatissimi per comparti culturali: uno spicchio di una delle librerie era riservato a libri e dizionari latino/italiani di cui Sermonti si era avvalso ...

Antonio Decaro e l'elogio del pigiama: "Weekend in casa fra telefilm e ciambellone"

Il sindaco di Bari lancia un sondaggio serale sul suo profilo Facebook: "E voi, come avete trascorso il fine settmana?". In 12 ore 3mila commenti e ...

Ebbene i libri, oltre che tantissimi, erano ordinatissimi per comparti culturali: uno spicchio di una delle librerie era riservato a libri e dizionari latino/italiani di cui Sermonti si era avvalso ...Il sindaco di Bari lancia un sondaggio serale sul suo profilo Facebook: "E voi, come avete trascorso il fine settmana?". In 12 ore 3mila commenti e ...