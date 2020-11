Demet Özdemir in foto con un uomo e le ipotesi si scatenano. Ecco chi è (Di lunedì 23 novembre 2020) Demet Özdemir è la famosissima attrice turca, diventata celebre in tutto il mondo, per l’interpretazione di Sanem, il personaggio principale del serial televisivo Daydreamer – le ali del sogno. Grazie al successo ottenuto dalla fiction, la giovane attrice ha raggiunto livelli di visibilità elevatissimi, basti contare il numero di followers che affollano i suoi profili social, come ad esempio Instagram, dove Demet conta oltre 11 milioni e mezzo di fan. Specialmente nel nostro paese, la soap televisiva è stata accolta in maniera eccezionale e Demet è diventata una delle attrici preferite del pubblico italiano negli ultimi tempi. L’attrice della serie turca e ormai star dei social è stata ultimamente spesso al centro dei pettegolezzi. foto: Instagram/ Demet Özdemir E la ... Leggi su virali.video (Di lunedì 23 novembre 2020)è la famosissima attrice turca, diventata celebre in tutto il mondo, per l’interpretazione di Sanem, il personaggio principale del serial televisivo Daydreamer – le ali del sogno. Grazie al successo ottenuto dalla fiction, la giovane attrice ha raggiunto livelli di visibilità elevatissimi, basti contare il numero di followers che affollano i suoi profili social, come ad esempio Instagram, doveconta oltre 11 milioni e mezzo di fan. Specialmente nel nostro paese, la soap televisiva è stata accolta in maniera eccezionale eè diventata una delle attrici preferite del pubblico italiano negli ultimi tempi. L’attrice della serie turca e ormai star dei social è stata ultimamente spesso al centro dei pettegolezzi.: Instagram/E la ...

