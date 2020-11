Da Roma a San Diego: Alba Grifoni, la ricercatrice che combatte il virus (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – Nata a Roma ma oggi lavora come scienziata a San Diego. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su importanti riviste scientifiche, prime fra tutte ‘Science’, ed e’ stata di recente citata pubblicamente durante un congresso a Washington da Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive statunitense. La ricercatrice Alba Grifoni ha ‘solo’ 34 anni ma gia’ un curriculum di tutto rispetto. Originaria di piazza Bologna, ma cresciuta nel quartiere Eur, da sempre e’ appassionata di cellule T, le ‘guerriere’ del sistema immunitario in grado di combattere le aggressioni contro diverse infezioni virali. Dopo un dottorato di ricerca in Immunologia, conseguito all’Universita’ Tor Vergata, e un’esperienza lavorativa a Sofia, in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020)– Nata ama oggi lavora come scienziata a San. Ha all’attivo diverse pubblicazioni su importanti riviste scientifiche, prime fra tutte ‘Science’, ed e’ stata di recente citata pubblicamente durante un congresso a Washington da Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive statunitense. Laha ‘solo’ 34 anni ma gia’ un curriculum di tutto rispetto. Originaria di piazza Bologna, ma cresciuta nel quartiere Eur, da sempre e’ appassionata di cellule T, le ‘guerriere’ del sistema immunitario in grado dire le aggressioni contro diverse infezioni virali. Dopo un dottorato di ricerca in Immunologia, conseguito all’Universita’ Tor Vergata, e un’esperienza lavorativa a Sofia, in ...

caterinabalivo : Sconfitta amarissima al San Paolo, ma tanto di cappello dinanzi a Ibrahimovic che non sembra patire l’età. Sarà una… - repubblica : Roma, muore di Covid infermiere del San Filippo Neri: 'Il nostro Lucianone non ce l'ha fatta' - rubio_chef : Se mai voleste farvi un bel regalo e salvare grandi artigiani che per colpa de sti tempi infami rischiano de chiude… - denvermb22 : Ho tanto da ringraziare alla Chiesa di San Clemente custodita dai Domenicani a Roma sulla via Labicana ? Buona sant… - anmnapoli : ????Linee bus 156 e 158: causa lavori di manutenzione straordinaria in Corso Roma (San Giorgio a Cremano), lunedì 23… -