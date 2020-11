Crotone, Vrenna: «Esonero Stroppa? Fantamercato, ha la nostra fiducia» (Di lunedì 23 novembre 2020) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato della situazione di Stroppa sulla panchina dopo la sconfitta contro la Lazio Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Gr Parlmamento Rai. Le sue parole. LAZIO – «Non abbiamo preso noi la decisione di giocare mentre in città c’era il pandemonio in città, che è tutt’ora in ginocchio». Stroppa – «Continuiamo con Stroppa, è Fantamercato. Abbiamo fiducia nel nostro allenatore. La squadra ha dimostrato di esprimere un buon calcio nonostante l’ultima posizione. Il calendario non è stato facile, speriamo da inizio dicembre di iniziare a fare punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Gianni, presidente del, ha parlato della situazione disulla panchina dopo la sconfitta contro la Lazio Gianni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Gr Parlmamento Rai. Le sue parole. LAZIO – «Non abbiamo preso noi la decisione di giocare mentre in città c’era il pandemonio in città, che è tutt’ora in ginocchio».– «Continuiamo con, è. Abbiamonel nostro allenatore. La squadra ha dimostrato di esprimere un buon calcio nonostante l’ultima posizione. Il calendario non è stato facile, speriamo da inizio dicembre di iniziare a fare punti». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Crotone, Vrenna: 'Nicola non torna, avanti con Stroppa': Nel corso dell'intervento a 'La politica nel pallone' su G… - ItaSportPress : Crotone, il presidente Vrenna: 'Non siamo stati noi a voler giocare contro la Lazio' - - CorriereQ : Vrenna: “Giocare con il nubifragio a Crotone? Non abbiamo deciso noi” - pasqualinipatri : Crotone, il presidente Vrenna: “Non abbiamo scelto noi di giocare contro la Lazio con la città in ginocchio”… - sportli26181512 : #Crotone, Vrenna: 'Giocare con la città in ginocchio scelta non nostra': Il patron pitagorico torna a parlare della… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Vrenna Crotone, Vrenna: "Giocare con la città in ginocchio scelta non nostra" Corriere dello Sport Vrenna: "Giocare con il nubifragio a Crotone? Non abbiamo deciso noi"

ancora adesso Crotone è in ginocchio, con voragini e strade impraticabili". A Rai Gr Parlamento è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone, a riguardo della partita casalinga di sabato scorso ...

Crotone, Vrenna: "Giocare con la città in ginocchio scelta non nostra"

CROTONE - A Rai Gr Parlamento è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone, a riguardo della partita casalinga di sabato scorso contro la Lazio, giocata sotto una pioggia torrenziale: "La ...

ancora adesso Crotone è in ginocchio, con voragini e strade impraticabili". A Rai Gr Parlamento è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone, a riguardo della partita casalinga di sabato scorso ...CROTONE - A Rai Gr Parlamento è intervenuto Gianni Vrenna, presidente del Crotone, a riguardo della partita casalinga di sabato scorso contro la Lazio, giocata sotto una pioggia torrenziale: "La ...